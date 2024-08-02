В субботу, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC Fight Night. Начало боев основного карда запланировано на 22:00 по московскому времени, в одном из них в полусреднем весе сойдутся американцы Тони Фергюсон и Майкл Кьеза.

Фергюсону 40 лет. У него 26 побед и 10 поражений в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке, который проходил в декабре 2023 года, на турнире UFC 296 он проиграл англичанину Пэдди Пимблетту.

Кьезе 36 лет. На его счету 18 побед и семь поражений на профессиональном уровне. В июле 2023 года на турнире UFC 291 он уступил американцу Кевину Холлэнду.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда турнира UFC в Абу-Даби.