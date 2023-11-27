Тони Фергюсон получил условный срок за вождение пьяном виде

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) урегулировал судебное дело, связанное с его арестом в мае, когда он был задержан за ДТП в пьяном виде. Инцидент произошел ночью в Голливуде. После вечеринки он сел за руль пикапа, протаранив две припаркованные на обочине машины.

Согласно судебным записям, обвинение в вождении в нетрезвом виде было снято, поскольку Фергюсон признал себя виновным в менее тяжком преступлении — неосторожном вождении на шоссе. В соответствии с условиями сделки Фергюсон будет отбывать один год испытательного срока.

Фергюсон и Пэдди Пимблетт (20-3) подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.