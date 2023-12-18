Тони Фергюсон повторил антирекорд Би Джей Пенна

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9), потерпев седьмое подряд поражение от Пэдди Пимблетта (21-3) на UFC 296, повторил антирекорд экс-чемпиона в легком весе Би Джей Пенна (16-14) по количеству проигранных боев подряд.

Фергюсон в последний раз выиграл бой в 2019 году, когда одолел завершившего карьеру Дональда Серроне (36-17) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 238. С тех пор он проиграл Джастину Гейджи (25-4), Чарльзу Оливейре (34-9), Бенилу Дариушу (22-6), Майклу Чендлеру (23-8), Нейту Диасу (21-13), Бобби Грину (31-14) и Пимблетту.

Пенн, прежде чем завершить карьеру в 2019 году, проиграл Нику Диасу (26-10), Рори Макдональду (23-10), Фрэнки Эдгару (24-11), Яиру Родригесу (19-4), Деннису Сиверу (23-11), Райану Холлу (9-2) и Клею Гуиде (38-24).