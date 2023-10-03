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Сегодня, 13:21

Тони Фергюсон: «Когда Хабиб ушел, часть меня ушла вместе с ним»

Давид Хачатрян
Тони Фергюсон.
Фото AFP
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Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) признался, что он не был прежним бойцом после ухода экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и его старой команды.

«Когда Хабиб ушел, часть меня ушла вместе с ним, потому что между нами всегда была та энергия. А когда она исчезла, началась пандемия и от меня ушла моя команда, все посыпалось, мне больше ничего не оставалось», — сказал Фергюсон в эфире The MMA Hour.

Фергюсон и Пэдди Пимблетт (20-3) подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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