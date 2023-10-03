Тони Фергюсон признался, завершит ли он карьеру после боя с Пимблеттом

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) отметил, что его раздражает, когда его просят завершить карьеру.

«Ни один удар рукой или ногой не причиняет мне ту боль, которую я испытываю, когда мне задают вопрос: «Действительно ли ты хочешь продолжать этим заниматься?» О чем вы вообще говорите? — сказал Фергюсон в интервью ESPN MMA. — Ко мне подходят и говорят: «Эй, ты ведь уже завершил карьеру, верно?» Чувак, я не завершил карьеру! Я соревнуюсь последние 35 лет, я даже не близок к тому, чтобы закончить.

Все, что мне нужно — это правильная команда, нужно окружить себя людьми, которые верят в тебя. У меня никогда не возникало желания завершить карьеру. Это вне моего понимания. Мне нужно почувствовать себя новичком, просить о помощи, хоть это и тяжело, особенно когда люди думают, что я супермен".

Фергюсон и Пэдди Пимблетт (20-3) подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.