Топурия назвал главных претендентов на титул, не упомянув Евлоева

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) считает, что он будет драться с победителем пары Брайан Ортега (16-3) — Диего Лопес (25-6).

«Конечно, Брайан Ортега и Диего Лопес — это более вероятные претенденты на титул, — сказал Топурия в интервью MMA Junkie. — Мне нравится подход Диего Лопеса. Он всегда уважительно относился ко мне, так что мне нравится его отношение ко мне. Если он победит, возможно, он будет следующим в очереди.

Если честно, я не знаю, кто будет следующим. Может быть, это [Александр] Волкановски. Может быть, Диего Лопес. Может быть, Брайан Ортега. Но мне все равно. Для них будет еще хуже, когда им позвонят и скажут, что им придется встретиться со мной. Это будет трудная ночь для них".

Топурия и Макс Холлоуэй (26-7) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ортега и Лопес подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.