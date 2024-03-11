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11 марта, 08:17

Топурия отказался проводить следующий бой с О'Мэлли

Давид Хачатрян
Илия Топурия
Илия Топурия.
Фото USA Today Sports
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) считает, что действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-1) должен сперва встретиться с первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4).

«Шуга, поздравляю... Это было прекрасное выступление! Тебе предстоит бой с Мерабом... Сначала разберитесь с ним», — написал Топурия в соцсети X.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Илия Топурия
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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