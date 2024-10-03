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Сегодня, 11:01

Топурия — о бое с Махачевым: «Если подерусь с ним на улице, то мне придется оплатить его лечение»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Илия Топурия.
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия ответил на вопрос о возможности проведения боя с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Бой с Махачевым? Он (Ислам Махачев. — Прим. «СЭ») — отличный боец. Иногда он слишком много говорит, иногда — нет. Но мы можем решить это в октагоне. Не на улице, потому что в таком случае мне придется оплатить его медицинские счета», — сказал Топурия в прям эфире Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, признанная экстремистской).

Следующим соперником Топурии станет Макс Холлоуэй. Бойцы возглавят турнир UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

Илия Топурия
Ислам Махачев
UFC

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