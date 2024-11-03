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Сегодня, 17:29

Топурия ответил Роналду, который обвинил его в чрезмерной болтливости

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия ответил нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Перед турниром UFC 308 футболист заявил, что Топурия проиграет Максу Холлоуэю. А также сказал, что испано-грузинский боец слишком много говорит.

«Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не сможет отличить уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем свою собственную реальность на других. Желаю вам всего самого наилучшего в твоей карьере, и да благословит бог вашу семью», — написал Топурия в своих соцсетях.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в главном событии турнира UFC 308 Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде и защитил титул в полулегком весе.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Макс Холлоуэй. UFC 308 закончился идеально — новое победило старое, дерзкие Топурия и Чимаев на коне, впереди суперсюжеты

Криштиану Роналду
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
UFC

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