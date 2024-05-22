Илия Топурия: «Веду переговоры о бое с Холлоуэем в сентябре»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) сообщил, что готов вернуться в октагон в сентябре ради боя с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7).

«Моя цель — вернуться в сентябре. Сейчас мы ведем переговоры. Если Макс Холлоуэй сможет драться в сентябре, то мы проведем бой. Если нет, то, возможно, я подерусь в конце года. Я хочу драться как можно скорее, потому что в следующем году я хочу драться в Испании», — сказал Топурия в интервью Sportskeeda.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.