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Сегодня, 14:02

Топурия - о потенциальном бое с Махачевым: «Надеюсь, он состоится в ближайшем будущем»

Сергей Ярошенко
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Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил, что заинтересован в поединке против Ислама Махачева.

«Да, это был бы интересный бой. Надеюсь, он состоится в ближайшем будущем», — приводит слова Топурии ТАСС.

На счету 28-летнего Топурии 16 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провел в в октябре 2024 года на турнире UFC 308, где нокаутировал американца Макса Холлоуэя в третьем раунде и первый раз защитил пояс в полулегком весе.

33-летний Махачев имеет в своем активе 27 побед и 1 поражение. 18 января на турнире UFC 311 он победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Махачев провел четвертую защиту чемпионского пояса в легком весе и установил рекорд UFC.

Источник: ТАСС
Илия Топурия
Ислам Махачев
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