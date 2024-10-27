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Сегодня, 10:28

Топурия заявил, что победит Махачева болевым приемом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия пообещал, что сможет победить чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева болевым приемом.

«Я должен добиться первым того, что не удавалось никому. Кто-нибудь смог победить его болевым? Я первым выиграю у него болевым приемом. Я слышу смешок из зала от какого-то идиота, но я это сделаю», — сказал Топурия на пресс-конференции.

26 октября Топурия нокаутировал американца Макса Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 308.

27-летний Топурия одержал 16 побед на профессиональном уровне. У него ни одного поражения. На счету 32-летнего Холлоуэя 26 побед и 8 поражений.

Илия Топурия
Ислам Махачев
UFC
ММА

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