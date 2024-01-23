Илия Топурия: «Волкановски, твое время ушло. Будь готов уйти с пустыми руками»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) обратился к чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (26-3), заявив, что его время ушло.

«Если ты пришел за моим нулем, то будь готов уйти с пустыми руками. Я не собираюсь уступать ни дюйма. Твое время ушло. Просто сделай себе одолжение и явись на бой, потому что я буду тем, кто уйдет с парой нулей. Кстати, тебе больше подходит кулинария», — написал Топурия в соцсети X.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.