Торосян: «Хабиб и Махачев — абсолютно разные бойцы»

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, высказался о стилях Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам и Хабиб — это разные ребята. Не говорю, что Ислам слабее, просто у них разная манера ведения боя. У них нет одного направления, в котором они одинаково двигаются. Это абсолютно разные люди. Хабиб — это постоянный прессинг, функционал и борьба. Ислам — это модифицированная работа: более техничная в стойке, более подвижная на ногах. Нет полного давления. Гейджи не справился с давлением Хабиба. Сможет ли Ислам так давить и дышать, это огромный вопрос. Но я и не говорю, что Хабиб сможет так же успешно драться в стойке, как Махачев. Они просто абсолютно разные ребята, хоть и тренируются в одном клубе и отрабатывают те же приемы», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 32-летнего бойца 25 побед (5 — нокаутом) и 1 поражение в смешанных единоборствах. 35-летний Нурмагомедов провел за карьеру 29 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы (8 — нокаутом).