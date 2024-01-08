Торосян рассказал, за счет чего Царукян может победить Оливейру

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, рассказал, за счет чего Царукян может победить Чарльза Оливейру.

«Когда анонсировали бой, я сразу сказал, что Махачев пройдет его контролем и что Оливейра не сможет ничего сделать ему снизу. Махачев хорошо разбирается в грэпплинге и контрит все острые моменты соперника. Антропометрия у них приблизительно одинаковая. Махачев очень хорошо переводит в партер — в этом заключался ключ к успеху. У Армана тоже хорошие переводы. Я думаю, что он сможет его перевести и грамотно контролировать. На полу Оливейра ничем не удивит. Самое главное — не ошибаться во время переводов, чтобы не отдать позицию со спины, если будет сажать с одной ноги, и не попасть на гильотину. Оливейра очень хорошо работает гильотиной — что через руку, что чисто шею, что со спины. Это его коронки. Арман хорошо защищается от всех удушающих и болевых — мы много над этим работали. Но ему нельзя допускать ошибок. Зачем защищаться от того, что можно не допускать. Оливейра прессингует в стойке и роняет соперников, но много пропускает сам, и это может стать его слабым местом? Нет, он просто обостряет. Оливейра из тех бойцов, кто постоянно рискует. Ему больше везет в разменах, он попадает плотнее и точнее, роняет оппонентов. Но здесь может не повезти, потому что Арман тоже тяжело бьет и руками, и ногами. Если Арман грамотно построит работу, Оливейре будет очень сложно в этом бою. Главное, не рубиться с ним. Его нужно обыгрывать, перевести на спину и добивать», — приводит слова Торосяна «РБ Спорт».

Бой Оливейры с Царукяном состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.