Торосян: «Если Царукян проиграет во второй раз, его запомнят булкой Махачева»

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, отметил, что бойцу нельзя проигрывать в реванше с Исламом Махачевым.

«Я считаю, что он может принять любого оппонента, в том числе и Махачева. Просто нужен определенный период времени, чтобы грамотно к нему подготовиться. Это такой бой, где надо по-любому побеждать. Либо он проигрывает во второй раз, и все запомнят его булкой Махачева. Либо он выигрывает, и тогда все скажут: «Да, действительно, в первом бою Арман был молодым и неопытным, и поэтому уступил. Он действительно талантливее и сильнее Ислама». Ставки очень высоки. Уверен, что у Армана все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Ислам тогда победил решением судей.

27-летний Царукян провел 24 боя в ММА, одержав 21 победу и потерпев 3 поражения. На счету 32-летнего Махачева 25 побед и 1 поражение.