Торосян: «Полусредний дивизион не для Махачева, ему нужно держать пояс в легком весе»

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, считает, что Исламу Махачеву не подойдет полусредний дивизион.

«Махачев — наш парень, наш соотечественник. Я отношусь к нему с теплотой и не хотел бы, чтобы его кидали под танки. Считаю, что другая весовая не для него. Ему нужно держать пояс в легком весе и защищать его. Идти за вторым поясом на вес выше... Если с Волкановски возникали трудности в плане перевода и контроля — да, возможно, не в самой топовой форме — то в полусреднем весе могут быть серьезные сложности, когда перевести не получится, а в стойке можно не вывезти из-за антропометрии. Ребята в полусреднем весе точно бьют потяжелее, физически покрепче и на ногах стоят по-другому. Не нужно туда переходить. Не говорю, что он явно проиграет, но шансов гораздо меньше, чем в его весе», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 32-летнего бойца 25 побед (5 — нокаутом) и 1 поражение в смешанных единоборствах.