Трамп: «Порье великолепный боец и воин, он не проиграл тот бой Махачеву»

Бывший президент США Дональд Трамп поделился мнением об американском бойце UFC Дастине Порье.

«Порье великолепен. Я скажу, что он вион. Нравится он вам или нет, он воин. Он не проиграл тот бой против Ислама Махачева. Этот поединок был очень жестким, я такого не ожидал. Его били и четыре раза едва не задушили, но он не позволил этому случиться. Он хорош, действительно отличный боец», — приводит слова Трампа Low Kick MMA.

Махачев (26-1) победил Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.