Трамп не посетит бой Махачева с Маддаленой на турнире UFC 322

Дана Уайт рассказал, что президент США Трамп не посетит UFC 322

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что президент США Дональд Трамп не посетит турнир UFC 322, на котором в титульном поединке подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.

«Будет ли президент Трамп? Да он является тем, кто любит поддерживать спорт, но нет, его не будет на этом турнире», — приводит FOX Sports слова Уайта.

Турнир UFC 322 пройдет в ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке. Бой Махачев — Маддалена станет главным событием вечера.

Профессиональный рекорд 34-летнего Махачева в ММА — 27-1. На счету 29-летнего Деллы Маддалены 17 побед и 2 поражения.