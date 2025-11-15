Трамп не посетит бой Махачева с Маддаленой на турнире UFC 322

Сегодня, 02:24
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что президент США Дональд Трамп не посетит турнир UFC 322, на котором в титульном поединке подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.
«Будет ли президент Трамп? Да он является тем, кто любит поддерживать спорт, но нет, его не будет на этом турнире», — приводит FOX Sports слова Уайта.
Турнир UFC 322 пройдет в ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке. Бой Махачев — Маддалена станет главным событием вечера.
Профессиональный рекорд 34-летнего Махачева в ММА — 27-1. На счету 29-летнего Деллы Маддалены 17 побед и 2 поражения.
_Mike N_
а гимнастка Алина посетит турнир с Хасбиком ? :laughing::laughing::laughing:
15.11.2025
Андрей
трамп посетит гинеколога вместе с афтором этой статьи рабинера не забудьте взять
15.11.2025