UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 02:24

Трамп не посетит бой Махачева с Маддаленой на турнире UFC 322

Дана Уайт рассказал, что президент США Трамп не посетит UFC 322
Евгений Козинов
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что президент США Дональд Трамп не посетит турнир UFC 322, на котором в титульном поединке подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.

«Будет ли президент Трамп? Да он является тем, кто любит поддерживать спорт, но нет, его не будет на этом турнире», — приводит FOX Sports слова Уайта.

Турнир UFC 322 пройдет в ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке. Бой Махачев — Маддалена станет главным событием вечера.

Профессиональный рекорд 34-летнего Махачева в ММА — 27-1. На счету 29-летнего Деллы Маддалены 17 побед и 2 поражения.

UFC 322 Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готов отобрать пояс у Маддалены: онлайн-трансляция недели UFC 322
2

  • _Mike N_

    а гимнастка Алина посетит турнир с Хасбиком ? :laughing::laughing::laughing:

    15.11.2025

  • Андрей

    трамп посетит гинеколога вместе с афтором этой статьи рабинера не забудьте взять

    15.11.2025

    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
