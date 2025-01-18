Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

Трансляция боев турнира UFC 311 начнется в 2.00 мск 19 января

Турнир UFC 311 состоится в Лос-Анджелесе 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет на спортивной арене Intuit Dome в Инглвуде (штат Калифорния, США). Шоу стартует с прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой российского бойца Ислама Махачева и бразильца Ренато Мойкано. Начало главного боя около 8.00 мск. В соглавном бою в октагон выйдут россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили. Начало этого поединка — около 7.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано и других противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ» с 6.00 мск.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311
UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
СМИ сообщили о переполохе у американцев из-за смены места инаугурации Трампа
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
РПЛ обратилась в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы о «Локомотиве»
Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311
Блинкен назвал условие окончания конфликта на Украине
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311
Хабиб — о снятии Царукяна с боя: «Такое может произойти с каждым. Арман сможет вернуться»
Бой Ислама Махачева на UFC 311: кто соперник на турнире 19 января
Олег Борисов считает, что Махачев досрочно победит Мойкано
Махачев — о смене соперника: «План на бой не изменится. Я размажу соперника, вот и все»
Бадаев считает замену соперника на UFC 311 несущественной для Махачева
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя