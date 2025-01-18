Трансляция боев турнира UFC 311 начнется в 2.00 мск 19 января

Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет на спортивной арене Intuit Dome в Инглвуде (штат Калифорния, США). Шоу стартует с прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой российского бойца Ислама Махачева и бразильца Ренато Мойкано. Начало главного боя около 8.00 мск. В соглавном бою в октагон выйдут россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили. Начало этого поединка — около 7.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано и других противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ» с 6.00 мск.