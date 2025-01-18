Трансляция главного карда UFC 311 Махачев vs Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили начнется в 6.00 мск 19 января

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь на воскресенье.

Дата и время начала UFC 311

Вечер ММА принимает арена «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Турнир UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Шоу откроют прелимы в 2.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 4.00 мск, главный кард стартует в 6.00 мск.

Когда бои Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова

Главное событие вечера — титульный бой в легком весе между действующим чемпионом, российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Ренато Мойкано. Этот поединок ожидается в 8.00 мск.

В соглавном бою претендент, россиянин Умар Нурмагомедов и грузинско-американский боец Мераб Двалишвили разыграют пояс в легчайшем дивизионе. Этот бой начнется ориентировочно в 7.30 мск.

Где смотреть трансляцию UFC 311

Поединки главного карда UFC 311 в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала на платной основе).

UFC 311 в полном объеме транслируют телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.