Началась трансляция турнира UFC 311: смотреть онлайн сегодня ночью

Начался турнир UFC 311 на спортивной арене Intuit Dome в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Время начала UFC 311

В карде UFC 311 значатся 13 боев. Турнир открывается с прелимов в 2.00 19 января по московскому времени. Откроет шоу поединок Тагира Уланбекова и Клэйтона Карпентера.

Предварительный кард начнется в 4.00 мск, главный стартует в 6.00 мск. В главном событии вечера состоится титульный бой в легком весе Ислама Махачева и Ренато Мойкано (претендент заменил Армана Царукяна). В соглавном бою за титул в легчайшем весе сойдутся Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.

Где смотреть UFC 311

Смотреть UFC 311 в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. На телеканале и сайте «Матч ТВ» (и вместе с ними и на платформах «Кинопоиск» и Okko) будет доступна трансляция только основного карда с 6.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано, Умар Нурмагомедов — Двалишвили и других противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.