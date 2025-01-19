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Сегодня, 02:00

Началась трансляция турнира UFC 311: смотреть онлайн сегодня ночью

Началась трансляция турнира UFC 311 на телеканале «Матч! Боец»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тагир Уланбеков.
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Начался турнир UFC 311 на спортивной арене Intuit Dome в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Время начала UFC 311

В карде UFC 311 значатся 13 боев. Турнир открывается с прелимов в 2.00 19 января по московскому времени. Откроет шоу поединок Тагира Уланбекова и Клэйтона Карпентера.

Предварительный кард начнется в 4.00 мск, главный стартует в 6.00 мск. В главном событии вечера состоится титульный бой в легком весе Ислама Махачева и Ренато Мойкано (претендент заменил Армана Царукяна). В соглавном бою за титул в легчайшем весе сойдутся Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.

Где смотреть UFC 311

Смотреть UFC 311 в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. На телеканале и сайте «Матч ТВ» (и вместе с ними и на платформах «Кинопоиск» и Okko) будет доступна трансляция только основного карда с 6.00 по московскому времени.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано, Умар Нурмагомедов — Двалишвили и других противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

UFC 311
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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