Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:45

Тренер Анкалаева: «Немков — булыжник. Он 100 процентов сильнее Ракича»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Вадим Немков.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков — один из лучших полутяжей в мире и точно сильнее Александра Ракича из UFC. Такое мнение в интервью «СЭ» выразил тренер Магомеда Анкалаева — Сухраб Магомедов.

14 января рано утром Анкалаев победил нокаутом Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 234.

— Возвращается Александр Ракич — вы его вообще высоко оцениваете? (13 апреля Ракич, 5-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе, проведет бой с Иржи Прохазкой на турнире UFC 300)

— Да. Он сейчас один из лучших в этом дивизионе. У него есть хорошая техника и в стойке, и в борьбе он может нормальную конкуренцию составить любому — имеется в виду в весе 93 килограмма. Но если его давить, его можно сломать. Он такой.

— Кто сильнее — Ракич или Вадим Немков?

— 100 процентов Немков. Немков — это целый булыжник такой, жи есть. Камень, можно сказать. Как у нас в Дагестане говорят на крепких ребят — это камень. Когда Магомед с ним дрался, это было что-то (Анкалаев выиграл у Немкова по итогам экстра-раунда в финале чемпионата России по ММА 2014 года. — Прим. «СЭ»). Для меня тоже это такой тяжелый бой был. Он хороший парень — Вадим, мы с ним знакомы. Вадим Немков, честно сказать, один из первых номеров в этом весе.

— Хотите увидеть его в UFC?

— Не знаю... Говорят, что он перешел в тяжи. Есть такое, да?

— Да.

— Он большим парнем всегда был. Еще когда он дрался в любителях — в 2013-2014 годах — он тоже немало весил, очень крепким и большим был парнем. Для него, наверное, эта сгонка тяжело дается.

Вадим Немков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в ММА. 31-летний россиянин является чемпионом Bellator в полутяжелом весе, боец четыре раза защитил титул.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тренер Анкалаева: «Магомед сможет подготовиться к Перейре в Рамадан»