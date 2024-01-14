Тренер Анкалаева: «Немков — булыжник. Он 100 процентов сильнее Ракича»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков — один из лучших полутяжей в мире и точно сильнее Александра Ракича из UFC. Такое мнение в интервью «СЭ» выразил тренер Магомеда Анкалаева — Сухраб Магомедов.

14 января рано утром Анкалаев победил нокаутом Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 234.

— Возвращается Александр Ракич — вы его вообще высоко оцениваете? (13 апреля Ракич, 5-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе, проведет бой с Иржи Прохазкой на турнире UFC 300)

— Да. Он сейчас один из лучших в этом дивизионе. У него есть хорошая техника и в стойке, и в борьбе он может нормальную конкуренцию составить любому — имеется в виду в весе 93 килограмма. Но если его давить, его можно сломать. Он такой.

— Кто сильнее — Ракич или Вадим Немков?

— 100 процентов Немков. Немков — это целый булыжник такой, жи есть. Камень, можно сказать. Как у нас в Дагестане говорят на крепких ребят — это камень. Когда Магомед с ним дрался, это было что-то (Анкалаев выиграл у Немкова по итогам экстра-раунда в финале чемпионата России по ММА 2014 года. — Прим. «СЭ»). Для меня тоже это такой тяжелый бой был. Он хороший парень — Вадим, мы с ним знакомы. Вадим Немков, честно сказать, один из первых номеров в этом весе.

— Хотите увидеть его в UFC?

— Не знаю... Говорят, что он перешел в тяжи. Есть такое, да?

— Да.

— Он большим парнем всегда был. Еще когда он дрался в любителях — в 2013-2014 годах — он тоже немало весил, очень крепким и большим был парнем. Для него, наверное, эта сгонка тяжело дается.

Вадим Немков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в ММА. 31-летний россиянин является чемпионом Bellator в полутяжелом весе, боец четыре раза защитил титул.