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Сегодня, 12:58

Тренер Анкалаева заявил, что Волков послушал его и начал бить ногами в бою с Павловичем

Виктория Кравченко
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Тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов прокомментировал победу Александра Волкова в поединке с Сергеем Павловичем.

«У Павловича ничего не получилось, потому что Волков начал работать ногами. Как-то я ему даже сказал: «Тебе надо больше работать ногами. У тебя хорошие, сильные ноги». И сейчас, после боя, я ему написал, что он наконец-то послушал меня (смеется)... Сергей не мог достать Сашу, потому что тот хорошо двигался, хорошо чувствовал канвас. Молодец, мне понравилась его работа», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На счету 35-летнего Волкова теперь в смешанных единоборствах 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-ankalaeva-volkov-nakonec-to-poslushal-menya-i-nachal-bit-nogami-375713/
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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