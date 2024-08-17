Тренер Анкалаева: «За вечер Магомед может провести два боя»

Тренер бойца UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов считает, что его подопечный может провести два боя за вечер.

«Российские бойцы не трештокеры. Как ребята с Кавказа, так и русские ребята. Они относятся к этому делу как к спорту. У них это спорт, а не шоу. У американцев это давно развито. Анкалаев сказал, что размажет Алекса Перейру. В принципе, он легко сможет это сделать. Я знаю, на что способен Магомед. За вечер он может провести два боя. Многие смеются над моими словами. Но любой спарринг-партнер Анкалаева подтвердит мои слова», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

В ММА у Анкалаева 18 побед, 1 поражение, 1 ничья, а также еще один поединок был признан несостоявшимся. На UFC 308 российский боец встретится с Александром Ракичем.