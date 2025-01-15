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Сегодня, 18:55

Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, какой видит победу Армана

Камила Абдурахманова
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Тренер бойца Армана Царукяна, Маркос ДаМатта (Паррумпа), в интервью «СЭ» рассказал, какой видит победу своего подопечного в бою против Ислама Махачева.

— Одноклубник Махачева Гаджи Рабаданов считает, что Ислам финиширует Армана в стойке в 3-4-м раунде. А какой вы видите победу Армана? В стойке, сабмишеном, решением судей?

— Конечно, любой из команды Махачева уверен, что Ислам хорош везде, что он может побить Армана везде — в стойке, в джиу-джитсу и так далее. Я это понимаю. Я же считаю, что Арман может финишировать Ислама в стойке. Арман сейчас очень опасен. Ислам первым попробует сделать тейкдаун, я в этом уверен на сто процентов. Он первым постарается перевести бой на землю. Так что мы готовим парочку вещей, чтобы контрить эту стратегию. У Ислама есть потенциал финишировать Армана и в стойке, и на земле. Также я считаю, что и у Армана есть потенциал как финишировать Ислама, так и победить решением. Многие спрашивают у меня: «Эй, Паррумпа, какая тактика? Хотя бы немного раскройте ее». Я отвечаю: «Нет, я раскрою вам полную стратегию на бой. Стратегия на этот бой — быть совершенным во всех аспектах».

Полностью интервью читайте здесь.

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Арман Царукян
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