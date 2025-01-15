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Сегодня, 19:10

Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал об эволюции кикбоксинга Армана

Камила Абдурахманова
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Тренер бойца Армана Царукяна Маркос ДаМатта (Паррумпа) в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе своего подопечного в кикбоксинге.

— С точки зрения бокса и кикбоксинга кто больше эволюционировал с момента их первого боя?

— Считаю, что оба. Бокс Армана стал намного лучше — настолько же, насколько и кикбоксинг Ислама с помощью Хавьера Мендеса и ребят из Дагестана. Мы знаем, насколько хороши дагестанцы. Но вижу, как растет Арман. Повторю: я с ним на протяжении всех его боев после его первого поединка с Исламом. Бокс Армана очень хорош, а его кики всегда были отменны. Так что они оба подросли. Эволюция Армана произошла по большей части в джиу-джитсу и боксе. Он всегда был хорошим борцом, у него всегда были хорошие кики, а вот в боксе и джиу-джитсу он сильно подрос.

Полностью интервью читайте здесь.

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Арман Царукян
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