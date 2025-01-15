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Сегодня, 18:40

Тренер Царукяна Маркос ДаМатта: «У Махачева нет слабых сторон»

Камила Абдурахманова
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Тренер бойца Армана Царукян Маркос ДаМатта (Паррумпа) в интервью «СЭ» рассказал о качествах Ислама Махачева.

— Какие слабые стороны видите у Махачева?

— Я не вижу у него слабых сторон. Не вижу чего-то, чего бы у него не было. Единственная вещь, которая у Ислама немного отстает, — это его выносливость. Он устает. Устал в бою с Дастином Порье. Но в техническом плане Махачев очень развит: хорошая стойка, невероятная борьба, самбо, великолепное джиу-джитсу, великолепные финиши. Он большой парень. Нет у него никаких минусов, никаких слабых сторон.

Но в то же время они с Арманом похожи. У Армана тоже нет слабых сторон. В их первом бою у него были некоторые пробелы в джиу-джитсу. Может быть, поэтому он и вышел на меня. Мы много работали над его джиу-джитсу, он развивался и в итоге заслужил то, что этот бой сейчас настолько ожидаем.

Полностью интервью читайте здесь.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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