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Сегодня, 12:45

Тренер Царукяна рассказал о нокаутах соперников бойца в спаррингах

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Рома Калантарян, тренер по боксу бойца UFC Армана Царукяна, рассказад об отношении спортсмена к тренировочным поединкам.

— Было пару раз, что он в жесткий нокаут посылал спарринг-партнеров. Я даже боялся. Думал, что человек умер. А чтобы его уронили — такого пока не было. Чтобы он ронял кого-то — да, много, очень сильно ронял людей. Даже пару раз опасно было. Это были спарринги в Лос-Анджелесе. Когда мы делаем жесткие спарринги, это не бывает с нашими ребятами. Мы всегда привозим хороших кикбоксеров, бойцов. Самых хороших выбираем, кто подходит к нашим противникам. Не просто так берем людей — надо, чтобы подошли.

Бой Царукяна (22-3) с Исламом Махачевым (26-1) возглавит турнир UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Первый поединок бойцов в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный бой с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

UFC 311
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