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Сегодня, 15:27

Тренер Царукяна рассказал, в чем Арман превосходит бразильца Оливейру

Алина Савинова
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Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, высказался о шансах своего подопечного в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я считаю, что у Царукяна и Оливейры одинаковые шансы на победу. Все будет зависеть от того, кто из них лучше подготовится, кто правильнее спланирует стратегию. Это будет длинное противостояние. Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях. Оливейра очень упертый парень, который лезет в зарубу. Очень тяжелый бой будет для обоих. Нельзя забывать, что Чарльз — бывший чемпион, он не мальчик для битья. Это серьезная проверка для Армана», — цитирует Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Бой Оливейры с Царукяном состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-carukyana-rasskazal-v-chem-arman-prevoskhodit-oliveiru-321935/
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
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