Тренер Царукяна считает, что Махачев одержит победу в поединке с Порье болевым приемом

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Сергей Торосян, тренер российского бойца UFC Армана Царукяна, поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
Бой состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке и возглавит турнир UFC 302.
«Ислам в первом раунде переведет Порье, даст ему устать. А уже во втором или третьем раунде он победит болевым. Просто снесет Порье», — цитирует Торосяна ТАСС.
В своей карьере 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. В октябре 2022 года россиянин завоевал титул UFC в легком весе, победив Чарльза Оливейру из Бразилии болевым приемом.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и 8 поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.