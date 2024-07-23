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Сегодня, 09:00

Тренер Эдвардса: «Что Махачев может предложить Леону?»

Давид Хачатрян
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Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (22-3), считает, что чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1) нечего предложить Эдвардсу.

«Будет ли Ислам большим для полусреднего веса? Будет ли он иметь тот же эффект, что и в своем весе? Я не думаю. Что может дать Ислам Леону? Леон физически крепче него. Так что Ислам прибегнет к борьбе, но Леон уже побеждал борцов, вроде Усмана и Колби, а теперь Белала. Ислам не славится своей ударкой, он известен своей борьбой, а Леон каждый раз совершенствуется. Я уже говорил ранее, что все будут шокированы борьбой Леона», — сказал Ловелл Submission Radio.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
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