Тренер Порье: «Царукян — клоун»

Дайя Али Дэвис, тренер четвертого номера рейтинга Дастина Порье (30-9), прокомментировал слова первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3), который заявил, что Порье ментально сломался в бою с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1).

«Этот парень изображает любовь и уважение в зале, но, когда у него появляется возможность нанести удар, он ее не упускает. Поступок #### [нецензурное слово], он клоун», — написал Дэвис в соцсетях.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.