Тренер Джонса: «Махачев будет доминировать в реванше с Царукяном»

Брэндон Гибсон, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, который станет главным событием турнира UFC 311.

«Ислам по праву считается фаворитом. Он набрал приличный чемпионский опыт, а в бою с Порье Ислам проявил чемпионский характер, готовность идти в поздние раунды, несмотря на мощные удары Дастина.

Реванш с Царукяном не будет таким близким, как первый бой. Думаю, Ислам будет доминировать и покажет свою борьбу», — сказал Гибсон в интервью Джеймсу Линчу.

Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 2.00 мск.

Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.