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Сегодня, 14:10

Тренер Эдвардса назвал недостатки Махачева и Рахмонова

Давид Хачатрян
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Дейв Ловелл, главный тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (22-3), считает, что у чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) не все в порядке с выносливостью, а третий номер рейтинга в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) испытывал проблемы в последних боях.

«В некотором роде недостатки Махачева проявились в его последних боях с точки зрения выносливости. Ислам хочет перейти в более высокий вес, но неясно, выдержит ли он это. Шавкат — опасный парень, но и он был уязвим в последних боях, хотя Рахмонов считает, что может задавить любого соперника», — сказал Ловелл talkSPORT.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Рахмонов в прошлом бою одолел Джеффа Нила (15-6) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта 2023-го на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
Шавкат Рахмонов
UFC
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