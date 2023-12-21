Тренер Эдвардса рассказал, кто должен стать следующим соперником Леона

Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (21-3), считает, что четвертый номер рейтинга Гилберт Бернс (22-6) должен стать следующим претендентом на титул.

«Что ж, давайте говорить начистоту. Белал [Мухаммад] заслужил свое место, не так ли? — сказал Ловелл на шоу The MMA Hour. — Хотя он все еще не сделал того, что сделал Леон. Он не прошел через те испытания, которые выпали на долю Леона. Но знаете что? Он заработал себе право претендовать на титул. Честно говоря, если бы у меня был выбор, но я не думаю, что это произойдет, я бы хотел, чтобы Леон дрался с Гилбертом Бернсом.

Но если бы у меня был выбор, кто будет следующим, я бы предпочел Бернса, а не Белала, потому что я думаю, что Бернс приносит больше пользы, чем Белал. Потому что Леон победил Мухаммеда. Хотя я не должен так говорить, у него был ноу-контест против Белала. Леон явно контролировал первый раунд с Белалом и шел на убийство во втором, пока не случился тот тычок в глаз. Но да, если бы у меня был выбор, в целом я бы предпочел Бернса, но мы примем любого, кого они бросят в бой".

«Так вот у кого Леон учится технике уклонения от боя, — ответил Мухаммад в соцсети X. — Мнения Леона и его тренера не имеют значения. Дана дал мне слово. Мы следующие, и тот факт, что они показывают свой страх, только придает мне больше уверенности».

Бернс в прошлом бою проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Эдвардс и Белал Мухаммад (22-3) дрались в 2021 году. Поединок был признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада.