Тренер Исмаилов рассказал, что верит в победу Волкова над Аспиналлом

Тренер Рамазан Исмаилов заявил, что верит в победу Александра Волкова над Сирилом Ганом.

«Волков такой боец, который лично меня удивляет, когда побеждает. И удивляет, когда проигрывает. Его победа над Ганом не станет для меня откровением. У него в стойке есть все, чтобы выиграть и стать чемпионом. Он был андердогом в бою с Жаирзиньо Розенстрайком, и победил. Верю в победу Александра. У него достаточно козырей в руках и ногах», — считает Рамазан MMA.Metaratings.ru.

Бой-реванш между Волковым и Ганом пройдет 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. У российского бойца 38 побед и 10 поражений, у французского — 12 побед и 2 поражения. Первый поединок спортсменов закончился победой Сирила решением судей.