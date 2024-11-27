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Сегодня, 12:00

Тренер Исмаилов рассказал, что верит в победу Волкова над Аспиналлом

Камила Абдурахманова
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Тренер Рамазан Исмаилов заявил, что верит в победу Александра Волкова над Сирилом Ганом.

«Волков такой боец, который лично меня удивляет, когда побеждает. И удивляет, когда проигрывает. Его победа над Ганом не станет для меня откровением. У него в стойке есть все, чтобы выиграть и стать чемпионом. Он был андердогом в бою с Жаирзиньо Розенстрайком, и победил. Верю в победу Александра. У него достаточно козырей в руках и ногах», — считает Рамазан MMA.Metaratings.ru.

Бой-реванш между Волковым и Ганом пройдет 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. У российского бойца 38 побед и 10 поражений, у французского — 12 побед и 2 поражения. Первый поединок спортсменов закончился победой Сирила решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
UFC

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