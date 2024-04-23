Тренер Конора: «Я буду удивлен, если бой с Чендлером продлится два раунда»

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), поделился мыслями о форме ирландца в преддверии боя с Майклом Чендлером (23-8).

«Он выглядит потрясающе. Конор вернулся таким же выносливым, каким был раньше. Конечно, нам нужно отработать раунды и улучшить физическую форму, чтобы быть готовыми к бою, но его техника остается такой же безупречной, как и раньше.

Я буду удивлен, если его бой с Майклом продлится два раунда. Он просто бьет слишком сильно и слишком хлестко. Возможно, будет несколько жестких разменов, несколько тейкдаунов и тому подобное, но каждый раунд начинается в стойке, а его способность контратаковать недооценена. Так что я буду удивлен, если мы увидим два раунда», — приводит слова Канавы Bloody Elbow.

Макгрегор и Чендлер подерутся 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.