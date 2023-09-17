Тренер Копылова: «Сказал Роме, что он должен нокаутировать соперника максимум во втором раунде»

Расул Магомедалиев, тренер российского средневеса UFC Романа Копылова (12-2), рассказал, что он говорил спортсмену в преддверии его боя с Джошем Фремдом (11-5).

«Я знаю, на что способен Рома на сегодняшний день. Уже 2,5 года я с ним работаю, с каждым разом он сильно набирает обороты, — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ». — Главная его задача — воспринимать все то, что я ему говорю. У него получается, вот что хорошо. У него есть все для того, чтобы досрочно закончить бой: сильная, нестандартная ударная техника, сильный удар с ноги. Когда мы готовились в Махачкале, я ему сразу сказал: «Рома, ты должен его [соперника] нокаутировать максимум во втором раунде». Этот удар [победный] мы отрабатывали в зале, так он и сделал.

Я ему сказал: «Рома, даже если он хапнет, не спеши, не надо на него набрасываться», потому что на отходе, когда человеку нечего терять, могут быть размашистые удары. И мы часто видели такие нокауты. Я ему говорил: «Не спеши, в любом случае нокаут придет». Он молодец, послушался. Конечно, если бы я рядом был в углу, было бы еще лучше».

Копылов нокаутировал Фремда во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.