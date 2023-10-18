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Сегодня, 12:14

Тренер Косты: «Пауло хотел подраться с Чимаевым и с одной рукой. Он не боится Хамзата»

Алина Савинова
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Эрик Альбаррасин, тренер бразильского бойца ММА Пауло Косты, рассказал о сорвавшемся бое против Хамзата Чимаева.

«Пауло хотел подраться с Хамзатом и с одной рукой. Если бы доктора позволили снять ему швы в субботу, Пауло бы подрался. Пауло не боится Хамзата, он готов забрать его «нолик». Он очень хочет стать первым, кто нанесет Хамзату поражение. Нет, определенно он его не боится. Они называют Хамзата волком, но... Но UFC и прежде сводил Пауло с «волками», — цитирует тренера Sport24.

Коста в преддверии поединка с Чимаевым получил травму и перенес операцию на локте. Спортсмен отмечал, что ему наложили 10 швов. Бой должен был состояться 21 октября.

На счету 29-летнего Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 32-летнего Косты 2 поражения при 14 победах.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-587865-trener-kosty-paulo-khotel-podratsya-s-chimayevym-i-s-odnoy-rukoy-on-ne-boitsya-khamzata-i-gotov-zabrat-yego-nolik
Паулу Коста
Хамзат Чимаев
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