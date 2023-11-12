Тренер Исмаилова о поражении Павловича: «Разбирать здесь нечего — пропустил удар, упал — и все»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова, прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла на турнире UFC 295.

«Можно пожелать здоровья нашему богатырю. Пусть возвращается в строй и перешагнет через это поражение. Павлович донес свой удар, но Аспиналл выдержал, потом пробил сдвоенно и нокаутировал. Британец — более универсальный. Я думал, он будет бороть и контролировать на полу, но он оказался сильнее на руках и более удачливым. По сути, разбирать здесь нечего — пропустил удар, упал — и все», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

12 ноября Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в поединке за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.