UFC. Новости
Сегодня, 21:18

Мендес рассказал, когда Махачев завершит карьеру: «Только если он не сможет доминировать в дивизионе»

Сергей Ярошенко

Тренер бойца UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал, при каком условии спортсмен завершит карьеру.

«Я не думаю, что Хабиб попросит Ислама уйти в отставку, если только Ислам не сможет продолжать доминировать в дивизионе», — цитирует Мендеса Odds.ru.

На турнире UFC 322 34-летний россиянин одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион.

Источник: Odds.ru
