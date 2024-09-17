Тренер Макгрегора: «У Махачева есть шанс превзойти Хабиба»

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), допустил, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-6) превзойдет достижения экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я уверен, что у него есть шанс превзойти Хабиба, но это сложно. Знаете, у Хабиба, очевидно, был такой фантастический успех. Может быть, Ислам сможет стать двойным чемпионом и подняться на несколько весовых категорий. Посмотрим», — сказал Кавана в интервью Исламу Бабаджанову.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.