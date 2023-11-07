Хавьер Мендес: «Павлович самый сильный из всех, кого я тренировал»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) бьет сильнее экс-чемпиона в тяжелом весе Кейна Веласкеса (14-3).

«Мощнее ли Павлович Нганну? Не знаю, потому что я не видел тренировочного процесса Нганну, но я знаю, что Сергей очень сильный. Он бьет жестко. Я держал ему лапы, и он бьет очень жестко. В тяжелом весе никто не бил сильнее, чем Сергей.

Бил ли он мощнее Веласкеса? Да. Кейн был точнее в ударах, он технарь, у него прекрасная техника. Не думаю, что еще есть настолько техничный тяжеловес, как Кейн. В плане силы, Сергей самый сильный из всех, кого я тренировал», — сказал Мендес в интервью «СЭ».

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.