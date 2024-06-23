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Сегодня, 13:40

Тренер Волкова: «Александр единственный вышел с флагом. Никто не вышел, а он вышел»

Давид Хачатрян
Александр Волков.
Фото Скриншот трансляции
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Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова (38-10), рассказал, почему Сергей Павлович (18-3) оттолкнул Волкова после боя.

«Может, Сергей встал не с той ноги. Серега должен научиться улыбаться. В процессе этих событий были небольшие ролики, они добрые и смешные, но что-то он морозился, не понимал и не поддерживал, и из-за этого Серегу чуть подзаклинило, не смог справиться с эмоциями. Александр смог залезть под кожу, по-доброму, без грязи. Александр единственный вышел с флагом. Никто не вышел, а он вышел поддержать страну, никто это не смог сделать», — сказал Заяц «СЭ».

Александр Волков победил Сергея Павловича единогласным решением судей. Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Михаил Заяц
Сергей Павлович
UFC
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