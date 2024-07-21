Тренер Минеева: «У Штыркова не будет преимущества над Владимиром в бою по правилам ММА»

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца Владимира Минеева оценил перспективы подопечного в поединке с Иваном Штырковым.

«Считаю, что не будет у Штыркова преимущества в ММА. Когда он дрался со Штырковым по кикбоксингу, у него была немного неправильная подготовка. Если бы он более правильно подготовился под соперника, мог бы выиграть у Штыркова досрочно. По ММА у них было бы интересное противостояние, но я вижу этот бой, и тоже считаю, что Вова может выиграть его досрочно, примерно в середине третьего раунда», — сказал Магомедалиев Vprognoze.

Осенью 2023 года Минеев победил Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга.