Тренер Муслима Магомедова прокомментировал провальную весогонку бойца

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона ACA в полутяжелом весе Муслима Магомедова (12-0), рассказал, что у Магомедова не уходили последние 3 килограмма, из-за чего он не смог войти в лимит полутяжелого веса.

«Муслим максимально гонял вес, максимально старались, работали, 3-4 подхода сделали, последние 3 килограмма остановились, [вес] не уходил, — сказал Магомедалиев. — Хоть убей, [вес] не уходил. Ему уже плохо стало. Один раз чуть в обморок не упал. Один раз упал просто. Очень тяжело, потому что мы уже согнали 23 [килограмма], еще оставалось согнать 3 с чем-то килограмма. По состоянию здоровья все, уже не тянул, мы остановили сгонку веса. В парилку заходил, вообще ничего не уходило. Минут 20-25 сидел, 500 грамм только ушло».

Магомедов превысив лимит более чем на 5 килограмм и будет лишен возможности защитить титул и участвовать в Гран-при.