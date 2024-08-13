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Сегодня, 09:05

Тренер Нганну и Стрикленда рассказал, как Хабиб отчитывал Мухаммада

Давид Хачатрян
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Генеральный менеджер и главный тренер зала Xtreme Couture, а также тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (29-6) Эрик Никсик рассказал, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) отчитывал чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3) за то, что тот привел на тренировку постороннего.

«Забавным моментом было то, как Белал привел гостя, которого не одобрил Хабиб Нурмагомедов. Хабиб был явно недоволен этим, и я понял, что двери моего зала открыты слишком широко, и я позволяю людям приходить и тренироваться без предварительной проверки.

Тогда было неясно, шутит ли Хабиб над Белалом или говорит серьезно. Белал стоял и говорил: «О, чувак, мне так жаль», а Хабиб продолжал: «Я не знаю, кто этот парень». Было забавно наблюдать, как отчитывают Белала перед всеми. Конечно, в итоге Хабиб разрешил тому парню потренироваться», — сказал Никсик Red Corner MMA.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Белал Мухаммад
Хабиб Нурмагомедов
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