Тренер Нганну назвал условия для боя Франсиса с Джоном Джонсом

Главный тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Эрик Никсик считает, что бой между камерунцем и экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) возможен в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что с Саудовской Аравией все возможно. Деньги правят миром. Если что-то и произойдет, то, думаю, это случится с Саудовской Аравией и благодаря Турки Аль-Шейху. Меня уже ничто не удивляет», — сказал Никсик Home of Fight.

Бой между Нганну и Джонсом планировался, но не состоялся. Идея этого поединка возникла после того, как Джонс объявил о своем переходе в тяжелый вес, а Нганну стал чемпионом в тяжелом весе.

Однако переговоры по организации боя столкнулись с трудностями. Одной из основных причин было разногласие по поводу условий контракта и гонораров. В результате Нганну не продлил контракт с UFC и подписал соглашение с лигой PFL. Джонс в свою очередь провел свой дебютный бой в тяжелом весе против Сирила Гана (12-2) и выиграл титул чемпиона в тяжелом весе.