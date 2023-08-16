Тренер О'Мэлли дал прогноз на бой Стерлинга и Волкановски

Тим Уэлч, главный тренер второго номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (16-1), заявил, что Алджамейн Стерлинг (23-3) – величайший боец в истории легчайшего веса.

«Я действительно считаю Алджо величайшим бойцом легчайшего веса всех времен, – сказал Уэлч в интервью Submission Radio. – Люди спорят об этом, говорят о Доминике Крузе и т.д. Но вы посмотрите на его резюме – ладно, вы должны убрать тот факт, что Ти Джей [Диллашоу] был травмирован, потому что никто, кроме Ти Джея, не виноват в том, что он вышел на бой. И насколько хорош Кори Сандхаген... Алджо расправился с ним за минуту. А потом он победил уверенного в себе Генри Сехудо. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Алджо – лучший из всех, кто когда-либо выступал в легчайшем весе.

Но я действительно считаю, что Волкановски сейчас лучший боец на Земле. Поэтому, как бы ни был хорош Алджо, как бы ни был он силен, как бы ни был он хорош в грэпплинге, я думаю, что Волкановски побьет Алджо».

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.